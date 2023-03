Conception du pont Thuong Cat. Photo:Internet

Hanoï (VNA) - Le Conseil populaire de Hanoï a approuvé en principe la construction du pont Thuong Cat qui enjambera le fleuve Rouge, reliant l’arrondissement de Bac Tu Liem et le district de Dong Anh.

D'un investissement total de près de 8.300 milliards de dongs (348,6 millions de dollars), le pont Thuong Cat, d'une longueur de 820 m et d'une largeur de 33 m, devrait réduire les embouteillages et stimuler le développement socio-économique de la capitale. La construction devrait se faire en quatre ans, de 2023 à 2027.



Le Conseil populaire municipal a également approuvé en principe la construction d'une route de ceinture reliant le pont Thuong Cat à la route nationale n° 32 avec un investissement total de près de 1.500 milliards de dongs. La route devrait être ouverte à la circulation en 2026.



Actuellement, Hanoï recense huit ponts enjambant le fleuve Rouge : Thang Long, Chuong Duong, Vinh Tuy, Thanh Tri, Nhat Tan, Vinh Thinh, Long Bien, Viet Tri-Ba Vi. Selon le plan d'aménagement d’ici 2030 et une vision jusqu’en 2050, Hanoï aura dix nouveaux ponts qui enjambera le fleuve Rouge. Thuong Cat est l'un de ces dix ponts qui seront des ponts Tu Lien, Tran Hung Dao, Van Phuc, Hong Ha, Me So, Thang Long, Vinh Tuy, Thuong Cat, Ngoc Hoi et Phu Xuyen. -VNA