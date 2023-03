Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence a eu lieu dans l'après-midi du 7 mars à Hanoï, dans le but de nouer des liens entre des entreprises de Hanoï et de Singapour.



Cette conférence, qui a réuni des centaines d’entreprises, a été organisée par le Service de l'Industrie et du Commerce de Hanoï, l’Office du Commerce du Vietnam à Singapour, la Chambre de commerce et d'industrie chinoise de Singapour (Singapore Chinese Chamber of Commerce & Industry – SCCCI), la Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie (Vietnam Chamber of Commerce and Industry – VCCI).



Nguyen Manh Quyen, vice-président du Comité populaire de Hanoï, y a déclaré que la capitale vietnamienne mettait en œuvre de nombreux mécanismes et politiques pour drainer les investissements, tels que l'amélioration des infrastructures de ses zones et clusters industriels.



Selon lui, Singapour se classe actuellement au deuxième rang en termes d'investissements à Hanoï. Selon les calculs cumulatifs, les IDE singapouriens enregistrés s'y sont élevés à 11,4 milliards de dollars. En 2022, Singapour a investi dans la capitale vietnamienne un capital total d'environ 616 millions de dollars. Les capitaux singapouriens ont été principalement versés dans l’immobilier, la construction, les services d'hôtellerie-restauration, les sciences et technologies, l’éducation…



Hanoï aidera les investisseurs à se renseigner sur les lois, les politiques et les procédures d'investissement, a souligné Nguyen Manh Quyen.



Selon le président de la SCCCI, Kho Choon Keng, la délégation singapourienne participant à la conférence comprenait une trentaine de grandes entreprises désireuses de collaborer avec des sociétés de Hanoï.



La raison pour laquelle les entreprises singapouriennes accélèrent leurs investissements à Hanoï est la reprise impressionnante du Vietnam après l'épidémie de COVID-19. En 2022, le pays a connu un spectaculaire taux de croissance de son PIB de 8 % et il devrait continuer à croître fortement dans les années à venir.



Dans les temps à venir, les entreprises de Singapour élargiront leur coopération dans de nouveaux domaines, tels que le développement durable, les énergies renouvelables et l'économie numérique, a estimé Kho Choon Keng.-VNA