Bâtir une administration numérique est l'une des principales priorités de Hanoi. Photo: kinhtedothi

Hanoï (VNA) - D'ici 2030, Hanoï figurera parmi les trois premières localités en termes de transformation numérique. C'est l'un des principaux objectifs fixés dans le programme de transformation numérique de la capitale d’ici 2025, avec vision à l'horizon 2030.



L'objectif du programme est d’accélérer le développement rapide et durable de Hanoï, sur la base des sciences et technologies, de l’innovation et de la main-d’œuvre de haute qualité, et ainsi de tirer efficacement parti des opportunités créées par la quatrième révolution industrielle.



Selon le programme, d'ici à 2030, Hanoï développera simultanément une administration, une économie et une société numériques, et formera des entreprises de technologie numérique de niveau mondial.



D'ici 2025, Hanoï s'est fixé comme objectif de rejoindre le groupe des 5 principales localités du pays dans les domaines de la transformation numérique, des technologies de l'information, de l'indice de compétitivité, de l'innovation et de la cybersécurité. Et d'ici 2030, Hanoï figurera parmi les trois principales localités du pays en termes des indicateurs ci-dessus. En outre, la ville sera dans le groupe leader en Asie du Sud-Est en termes de science des données (Data Science) et d'intelligence artificielle (IA).



Pour le développement de l’économie numérique, d’ici 2030, Hanoï a déterminé que cet élément représentera plus de 40% du GRDP de la ville. La productivité augmentera de plus de 7,5%/an en moyenne. Des services Internet à large bande et fibre optique 5G seront fournis. Le taux de la population disposant d'un compte de paiement électronique sera supérieur à 80%. Dans le même temps, Hanoi sera le centre national des startups créatives. -CPV/VNA