Conférence de presse sur les préparatifs le XVIIe congrès du comité du Parti de Hanoï, le 6 octobre. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Les préparations pour le XVIIe congrès du comité du Parti de Hanoï ont été achevées, a déclaré son secrétaire adjoint Dao Duc Toan lors d’une conférence de presse tenue le 6 octobre.

Particulièrement, les documents du XVIIe congrès du comité municipal du Parti ont défini des objectifs, tâches et mesures pour le mandat 2020-2025 sur la base des évaluations des résultats obtenus lors du mandat dernier.

Dao Duc Toan a affirmé que le comité municipal du Parti avait atteint les objectifs fixés lors du mandat dernier et que ces résultats s’était expliqués par les efforts du comité du Parti, des autorités et du peuple de la capitale.

Nguyen Van Phong, chef du comité de la sensibilisation et de l’éducation du comité municipal du Parti, a déclaré que les documents du XVIIe congrès municipal avaient été préparés soigneusement.

Selon lui, le 2e projet de rapport politique du XVIIe congrès municipal a été construit sur la base d’une évaluation de huit programmes de travail, de cinq tâches clés, de trois percées, de directives, résolutions thématiques ainsi que sur la base des résultats de recherche de huit sujets dans le cadre du Programme N° 20-CTr/TU lancé le 13 février 2018 par le comité permanent du Comité municipal du Parti.

Le projet de rapport politique du XVIIe congrès du comité municipal du Parti est mis à jour avec le contenu du projet de rapport politique du XIIIe Congrès national, a-t-il souligné.

Répondant des questions liées au travail du personnel du XVIIe congrès municipal, le chef du comité de l’organisation du comité municipal du Parti, Vu Duc Bao a déclaré que les autorités municipales avaient évalué les documents juridiques pour soumettre aux autorités compétentes, respectant sérieusement le processus en 5 étapes selon la Directive N° 35-CT/TW lancé le 30 mai 2019 par le Bureau politique.

Pour préparer son XVIIe congrès, le comité municipal du Parti a créé trois sous-comités chargés des documents, du travail du personnel et de l’organisation.

Après avoir achevé le projet de rapport politique, le Comité a organisé des réunions pour collecter d’opinions des responsables locaux, de plusieurs couches de la population, des scientifiques, artistes, intellectuels, hommes d’affaires, anciens responsables du Parti et de l’État…

Concernant le travail du personnel, le Comité a édifié un projet pour soumettre au Bureau politique. Plus précisément, le nombre total de candidats présentés pour participer au Comité exécutif du Comité municipal du Parti pour le mandat 2020-2025, est de 81 dont 71 seront élus au XVIIe congrès municipal. Parmi ceux-ci, le nombre de candidats réélus est de 47 et celui de candidats pour la première fois est de 34.

Le nombre de membres du Comité permanent du Comité municipal du Parti pour le mandat 2020-2025, est de 17 et celui du Comité du contrôle du Comité du Parti de Hanoi, 13 personnes.

Au cours du mandat 2015-2020, l'économie de la capitale a bien progressé, supérieure à la moyenne nationale et à la période 2010-2015 ; la qualité de la croissance a été améliorée.

En 2020, le Produit intérieur brut (GRDP) est estimée à plus d'un million de milliards de dongs ; le revenu par habitant, à 5.420 dollars, en hausse de 1,5 fois par rapport à 2015 et 1,8 fois plus élevé que la moyenne du pays. Les recettes budgétaires pour la période 2016-2020 pouvont atteindre près de 1.200.000 milliards de dong, soit 1,64 fois plus que la période 2011-2015.

L’attrait des investissements directs étrangers a obtenu des résultats remarquables pour atteindre 25 milliards de dollars sur la période 2016-2020, soit 3,9 fois plus que la période 2011-2015. La ville a contribué plus de 16% au PIB, 18,5% aux recettes budgétaires et 20% aux recettes intérieures à l'échelle nationale.

L’édification de la Nouvelle ruralité a obtenu des résultats intégraux. Fin de 2020, 10 districts et 371 communes sont prévus d’atteindre les normes, achevant l'objectif deux ans avant terme. -VNA