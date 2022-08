La ministre vietnamienne de l’Intérieur Pham Thi Thanh Tra. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La 21e Conférence de l'ASEAN sur les questions de la fonction publique (ACCSM 21) s'ouvrira le 5 août à Hanoï sous la présidence de la ministre de l'Intérieur Pham Thi Thanh Tra.



Le ministère de l'Intérieur assure la présidence de l'ACCSM 21.

La conférence, sur le thème "Modernisation de la fonction publique vers une communauté de l'ASEAN cohésive et réactive", attirera environ 100 délégués nationaux et internationaux, dont 15 délégations internationales composées de 13 délégations qui sont des dirigeants ou des chefs d'agences ou de comités des affaires de la fonction publique des 10 pays membres de l'ASEAN, leurs partenaires - la Chine, le Japon et la République de Corée (ASEAN +3) - et leur partenaire de dialogue, l'Australie et Secrétariat de l'ASEAN.

Au cours des trois jours de travail officiels, la conférence se concentrera sur la discussion des questions liées aux fonctionnaires et aux affaires de la fonction publique telles que les défis posés au secteur de la fonction publique de l'ASEAN dans la période post-2020, en particulier dans le contexte de l'évolution mondiale et régionale avec l'émergence de nouveaux défis sans précédents, la proposition des solutions pour promouvoir la coopération de l'ASEAN dans la nouvelle situation.

Au seuil de la cérémonie d'ouverture, le Forum ASEAN+3 sur la bonne gouvernance aura lieu, discutant de l'innovation de la formation et du recyclage pour améliorer la qualité des fonctionnaires afin de répondre aux exigences de l'intégration internationale.- VNA