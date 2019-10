Les sites historiques attirent les visiteurs internationaux à Hanoi. Photo: Gerocvoyages.

Hanoï (VNA) - Selon le Service du tourisme de Hanoï, en octobre, la ville a accueilli près de 2,3 millions de visiteurs, en hausse de 9,7% en glissement annuel.



De janvier à octobre, le nombre d’arrivées internationales à Hanoï a atteint plus de 608.000, + 16,4% sur un an, le nombre de touristes domestiques, 1,7 million, +9,8%. Les recettes totales du tourisme sont estimées à 8.431 milliards de dongs, +34,8% par rapport à la même période de 2018.



En 10 mois, la capitale a accueilli 23,8 millions de touristes, en hausse de 9,7% sur un an, dont plus de 5,3 millions d’étrangers. Le chiffre d’affaires s’est élevé à 83.166 milliards de dongs, +31,3% sur un an.



Sur l’ensemble de l’année, les autorités municipales tablent sur 28,6 millions de visiteurs, dont 6,7 millions d’étrangers, et 87.788 milliards de dongs de recettes.



D'ici la fin de l’année, le service du tourisme de Hanoï poursuivra des travaux tels que déploiement de l'application des technologies de l'information dans la gestion du tourisme; étude et évaluation de la situation réelle de l'exploitation des sites touristiques ; évaluation des résultats de la mise en œuvre du programme de coopération sur la promotion de la ville avec CNN, accueil de voyagistes européens… -CPV/VNA