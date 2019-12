Des touristes au Temple de la Littérature à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le nombre de touristes à Hanoï devrait atteindre cette année près de 29 millions, en hausse annuelle de 10%, dont plus de sept millions d'étrangers, soit une augmentation de 17% sur un an.Selon le Service municipal du tourisme, le secteur du tourisme devrait réaliser une recette de plus de 103.807 milliards de dongs (4,48 milliards de dollars), en hausse de 34% par rapport à l'année précédente.En 2020, la capitale s'efforce d'accueillir environ 32 millions de touristes, dont 8,22 millions d'étrangers, en hausse respective de 10,2% et 17% sur un an. Elle envisage de réaliser des recettes touristiques de 116.700 milliards de dongs, soit une augmentation annuelle de 12,5%. Hanoï a été continuellement votée par les agences de voyage et les sites d'information de voyage prestigieux dans le monde comme une destination impressionnante. En particulier, Hanoï a été honoré d'être l'un des 19 candidats pour la catégorie "Première destination de ville du monde" (World’s Leading City Destination), - le prix le plus prestigieux de l’Organisation mondiale du tourisme, considéré comme l’Oscar de l’industrie du tourisme. - VNA