Hanoi (VNA) - Une cérémonie d’accueil du premier train de marchandises en provenance de la ville de Shijiazhuang, province chinoise de Hebei, a été organisée le 2 août à la gare de Yen Vien de Hanoi.Le parcours Shijiazhuang (Chine) - Yen Vien (Vietnam), d'environ 2.700 km, nécessite un temps de 4 à 5 jours. Ce premier train, doté de 23 voitures, a transporté près de 800 tonnes de marchandises, notamment des équipements métalliques, des produits chimiques et des engrais.L'ouverture officielle de la ligne ferroviaire internationale Shijiazhuang - Yen Vien est un grand progrès de la coopération entre la Chine et le Vietnam, contribuant à faciliter l'entrée de produits de haute qualité de l’une côté sur le marché de l'autre.Le Vietnam est un important marché d'exportation de la province chinoise de Hebei, aussi son principal partenaire commercial et d'investissement dans l'ASEAN. Le chemin de fer Shijiazhuang - Yen Vien créera une force motrice pour élargir la coopération commerciale bilatérale.Lors de la cérémonie, la compagnie vietnamienne Ratraco et la société de port domestique de Shijiazhuang ont signé un accord de coopération globale. Dans l'immédiat, leur coopération se concrétisera par l'organisation d'un train aller-retour entre Shijiazhuang et Yen Vien, une fois par semaine.Selon des experts économiques, outre l'exploitation des avantages du Partenariat économique régional global (RCEP), l'ouverture de cette ligne de train de marchandises favorisera les échanges bilatéraux entre la province chinoise de Hebei et les pays de l'ASEAN. Cela contribuera à la formation d'un mécanisme complémentaire pour les matières premières entre la région ASEAN et le triangle chinois Pékin - Tianjin - Hebei.Le Premier ministre vietnamien a approuvé le plan d’amélioration de la capacité du transport international par chemin de fer. Dans les années à venir, le volume de marchandises transportées par les trains augmentera de 3 à 4 fois plus qu'aujourd'hui. -VNA