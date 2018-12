Le lac de l'Epée restituée. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Cette année, la capitale a accueilli plus de 26 millions de touristes dont 5,74 millions d’arrivées internationales, en hausse de 16% par rapport à 2017.



Avec ces résultats, le secteur du tourisme a atteint son objectif de 5,7 millions de touristes étrangers défini dans la résolution du Comité municipal du Parti sur le développement du tourisme pour la période 2016-2020, et ce deux ans plus tôt que prévu.



Hanoï se classe au 12e rang parmi les 25 destinations préférées du monde avec les Travelers' Choice Awards 2018 du site TripAdvisor, et l'une des deux villes du Vietnam à figurer dans le groupe le plus important au monde en termes de réservation de chambres. La capitale vietnamienne a été présentée comme candidate dans la catégorie "World’s leading city destination" dans le cadre des "World Travel Awards 2018".



Selon le Service municipal du Tourisme, les touristes asiatiques représentent environ 60% des arrivées internationales ; les Européens, 24% ; les touristes d’Amérique, 9%. Les contingents de touristes chinois, sud-coréens, japonais, français, américains, britanniques, allemands, thaïlandais, malaisiens, singapouriens et canadiens, sont les plus importants.



Yoshimi Ando, un touriste japonais, a indiqué que Hanoï attirait les visiteurs en raison de sa culture, de son histoire et de ses paysages uniques. Pendant son séjour, il a visité des sites historiques et touristiques, mais également étudié la culture locale, tout en expérimentant la vie des habitants du Vieux quartier.



Les destinations les plus fréquentées de la ville comprennent le Mausolée du Président Ho Chi Minh, le Temple de la Littérature, le Vieux quartier, la citadelle de Thang Long, le lac de l’Epée restituée (Hoan Kiem) et le temple Ngoc Son.



Le tourisme communautaire dans le district de Ba Vi à Hanoï, le tourisme rural dans les districts de Me Linh, Thanh Tri et Ung Hoa, ainsi que les anciens villages de Duong Lam et de Cu Da attirent également les visiteurs.



Outre la promotion de son image sur la chaîne CNN, la capitale cherche à accélérer la modernisation du tourisme et à élargir sa coopération avec des organisations internationales dans ce secteur.



En 2019, la ville vise près de 28,6 millions de touristes dont 6,7 millions d'étrangers. -VNA