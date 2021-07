Photo d'illustration.

Hanoï (VNA) - Selon le Plan de développement des infrastructures des postes et télécommunications pour le programme de transformation numérique de Hanoï d’ici 2025 et à l'horizon 2030, la capitale vietnamienne considère les postes comme une infrastructure importante de l'économie numérique, contribuant à promouvoir l'administration numérique et la société numérique.

Le Comité populaire de Hanoï s'est fixé comme objectif que d'ici 2025, 95% des ménages possèderont au moins un utilisateur de smartphone ; 100% des communes seront dotées d'un bureau de poste ; 100% des ménages disposeront d'adresses numériques ; l'universalisation des services de réseaux mobiles 4G/5G et des téléphones mobiles intelligents ; plus de 80% des ménages et 100% des communes seront couverts par une infrastructure de réseau haut débit en fibre optique ; 100% des abonnés mobiles seront à haut débit ; le taux d'abonnés au haut débit fixe pour 100 habitants atteint 30%.

La ville ambitionne également, d'ici 2030, l'universalisation des services Internet haut débit par fibre optique ; l'universalisation des services de réseau mobile 5G ; 100% des parcs industriels, parcs high-tech, parcs informatiques concentrés, établissements de formation universitaire, établissements de recherche et développement et d'innovation, écoles, hôpitaux, sites touristiques couverts par le réseau mobile 5G.

Hanoï donne la priorité au développement d'infrastructures de télécommunications à large bande de haute qualité dans les zones de haute technologie, les zones de des technologies de l'information, les parcs industriels, les zones franches d'exportation, les centres de recherche, de développement et d'innovation, les agences d'État, les écoles, les hôpitaux, et les sites touristiques de la ville.

En outre, la ville développera un réseau de wifi gratuit dans les sites historiques et les destinations touristiques.

Hanoi encourage tous les secteurs économiques à participer à la construction, au développement et à l'exploitation des infrastructures postales et de télécommunications et à la diversification des services de télécommunications. -VNA