Hai Phong, 29 septembre (VNA) - L'Autorité de la zone économique du Nord de la ville portuaire de Hai Phong (HEZA) s'est engagée à appliquer les procédures administratives les plus favorables aux investisseurs étrangers, lors d'une rencontre le 28 septembre avec l'Association des fabricants électriques et électroniques de Taiwan de Chine (TEEMA).

Photo : VNA

Il s'agissait de la troisième délégation d'entreprises taïwanaises à se rendre à Hai Phong depuis le début de ce mois pour se renseigner sur l’environnement d'investissement local.



Lors de la réunion, HEZA a fait connaître les avantages de la ville, notamment les infrastructures et les ressources humaines, ainsi que les incitations pour les investisseurs dans ses zones économiques et industrielles.



Il a également souligné la volonté de mettre en relation les entreprises et les investisseurs taïwanais avec les universités, les écoles et les établissements de formation professionnelle de Hai Phong afin de renforcer la coopération dans l'amélioration de la qualité des ressources humaines.

Les représentants des entreprises de développement d'infrastructures des zones industrielles ont également fourni un aperçu des zones économiques et industrielles locales, des orientations d'attraction des investissements, du potentiel logistique et des infrastructures de transport et techniques là-bas.

La délégation de TEEMA a exprimé son intérêt pour le potentiel local, les atouts et les politiques d'attraction des investissements.

Au 31 août, Hai Phong abritait 60 projets taïwanais d'une valeur de 1,46 milliard de dollars, représentant 6,1 % du total des investissements directs étrangers (IDE) dans la ville. Vingt-sept des projets sont situés dans des zones économiques et industrielles, avec un capital total de 1,25 milliard de dollars.

Les entreprises taïwanaises de la ville ont enregistré des revenus de 1,15 milliard de dollars en 2021 et de 668 millions de dollars au premier semestre de cette année, selon les statistiques.- VNA