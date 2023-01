Photo: VNA



Hai Phong (VNA) - En 2023, le secteur touristique de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) vise plus de 7,5 millions de visiteurs.



Selon le Service municipal du Tourisme, l'une de ses tâches clés en 2023 est de promouvoir le tourisme sportif, en le reliant aux services de tourisme de croisière pour attirer une clientèle à fort pouvoir d'achat.



Le Service municipal du Tourisme compte en outre renforcer la collaboration avec d’autres organes compétents pour mieux exploiter les visites gastronomiques et en améliorer la qualité, parallèlement aux efforts pour promouvoir les valeurs culturelles et architecturales typiques de la ville.



Par ailleurs, Hai Phong renforcera la présentation sur le marché sud-coréen de ses atouts touristiques et continuera de développer ses infrastructures touristiques…

Bien qu’étant l’une des cinq plus grandes villes du Vietnam, Hai Phong n’est pas aussi animée que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Elle garde toujours la sérénité d’une ville portuaire.



L’architecture de la ville est un mélange harmonieux des cultures asiatique et européenne. À côté de ses grands centres commerciaux modernes, Hai Phong conserve un ancien patrimoine bâti construit par les colons français, qui est non seulement d’une grande importance culturelle et historique, mais qui fait aussi la fierté des habitants.



Dô Son et Cat Bà sont deux destinations très connues de Hai Phong.



La plage de Dô Son est une destination touristique presque incontournable au Nord. La station balnéaire abrite une belle villa qui fût la propriété de Bao Dai, le dernier empereur de la dynastie des Nguyên.



Située à 45 km au large de la ville de Hai Phong (Nord), l’île de Cat Bà est une destination attrayante qui occupe une place particulièrement importante dans la Stratégie de développement touristique de la ville. Avec ses grands potentiels, Cat Bà a l'ambition de devenir une destination touristique verte de classe mondiale.-VNA