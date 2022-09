L'archipel de Cat Ba. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - La ville portuaire de Hai Phong (Nord) cherche à tirer parti de la 4e révolution industrielle pour créer une percée dans le processus de développement du tourisme local.

S'exprimant lors d'un récent colloque sur l’application des technologies de la 4e révolution industrielle dans le développement du tourisme, organisé conjointement par les Services municipaux du Tourisme et des Sciences et Technologies, Tran Duy Hao, fondateur et directeur général de la compagnie Star Global, a déclaré que Hai Phong est une «mine de diamants» en termes de culture et de tourisme.

L'application des technologies de l'information dans la gestion et l'exposition d’artefacts, la fourniture d'informations aux visiteurs et chercheurs, et la création de bases de données numériques d'artefacts au format 3D contribueront à la préservation et à la restauration d’artefacts, ce qui favorisera également le développement d'un tourisme intelligent et de musées numériques, promouvant ainsi les valeurs touristiques de Hai Phong, a-t-il indiqué.

À propos des atouts de la ville, le directeur adjoint du Service municipal du Tourisme, Duong Duc Hung, a déclaré que Hai Phong possède deux ressources touristiques maritimes exceptionnelles que sont l'archipel de Cat Ba et la plage de Do Son.

Avec 367 îles, plus de 300 plages et un écosystème diversifié et riche, l'archipel de Cat Ba dans le district de Cat Hai est une destination attrayante pour les touristes vietnamiens et étrangers tout au long de l'année.

Les paysages incroyables sont caractérisés par des falaises calcaires, des récifs coralliens, des lagons, des plages et des forêts de mangroves. En 2004, l'UNESCO a reconnu l'archipel comme réserve mondiale de biosphère.

Cat Ba a été inclus sur la liste de souhaits de nombreux amoureux de la nature qui souhaitent explorer sa variété d'écosystèmes naturels. En particulier, le parc national de Cat Ba compte 4.500 hectares de forêts vierges, offrant un habitat à de nombreuses espèces rares de flore et de faune ainsi qu'à des animaux répertoriés dans le Livre rouge du Vietnam, tels que les langurs et les écureuils noirs.

Pour sa part, la plage de Do Son est considérée comme l'un des plus anciens sites touristiques de la région Nord. Avec le développement des zones touristiques de Doi Rong et Hon Dau, le tourisme à Do Son retrouve progressivement son apogée.

Par ailleurs, en 2022, « Food Tour Hai Phong » est devenu l'un des mots clés les plus recherchés par les jeunes touristes.

Selon le directeur adjoint du Service municipal du Tourisme, Duong Duc Hung, Hai PHong réalisera un projet de développement du tourisme intelligent qui permettra de lancer plusieurs applications répondant aux exigences des touristes.

Le 6 septembre, la ville a lancé la carte numérique "Hai Phong City Tour" - une plateforme de tourisme en ligne, et une campagne de promotion du tourisme sur TikTok.



Nguyen Thi Thuong Huyen, directrice du Service municipal du Tourisme, a déclaré lors du lancement que dans ses efforts pour stimuler l'application de l'informatique dans la promotion du tourisme, son Service avait renforcé la présentation des destinations locales sur les sites Web, notamment dulichhaiphong.gov.vn et sodulich.haiphong.gov.vn, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou YouTube.



"Hai Phong City Tour", basé sur la carte Google, dispose d’un design moderne et professionnel, fournissant une assistance pratique et efficace aux visiteurs.



Les touristes peuvent accéder à cette carte numérique à l’adresse www.haiphongcitytour.vn pour rechercher des informations sur les routes menant aux restaurants et hôtels de leur choix. La carte fournit également des avis de visiteurs sur les lieux.



La plateforme de tourisme en ligne est, quant à elle, accessible via le site Web dulichhaiphong.gov.vn ou l'application Traveloka.



Selon la directrice de Traveloka Vietnam, Huynh Thi Mai Thy, elle fournit de nombreuses informations utiles sur le tourisme à Hai Phong, les établissements d'hébergement réputés, ainsi que des recommandations pour aider les utilisateurs à réserver rapidement des services.



Du 20 septembre au 20 novembre, la campagne de promotion touristique #HelloHaiPhong se déroulera sur TikTok pour inciter les utilisateurs à créer de courtes vidéos sur les paysages, la culture et la cuisine de la ville.



Cette campagne vise à attirer 1.000 vidéos et 150 millions de vues afin de susciter l'intérêt des gens pour le tourisme local.



A cette occasion, le Service du Tourisme a lancé sa chaîne officielle TikTok, Haiphongtourismofficial, pour intensifier la promotion du tourisme sur les plateformes numériques.- VNA