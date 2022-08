Hai Phong, 26 août (VNA) - Le Service des Sciences et des Technologies et le Service du Tourisme de la ville portuaire de Hai Phong (Nord) ont organisé un atelier le 26 août pour rechercher des percées dans le tourisme local au milieu de la quatrième Révolution industrielle.

Photo : VNA

Dans son discours, la directrice adjointe du Service municipal des sciences et des Technologies, Pham Thi Sen Quynh, a déclaré que l'événement visait à définir les orientations stratégiques et les solutions scientifiques et technologiques pour moderniser le secteur touristique de la ville sur la base d'une transformation numérique globale.

Les entreprises, les unités et les particuliers découvriront les solutions d'experts et d'entreprises informatiques pour améliorer la compétitivité des produits touristiques et optimiser les expériences des touristes lorsqu'ils visitent la ville.

Pham Thi Sen Quynh a affirmé que l'application de la technologie numérique dans le tourisme et la facilitation de la transformation numérique sont inévitables dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, aidant le secteur à exploiter plus efficacement la valeur ajoutée de l'environnement numérique pour le développement durable.

L'événement visait également à concrétiser efficacement la résolution sur la transformation numérique jusqu'en 2025 avec une vision jusqu'en 2030 émise par le conseil permanent du Comité municipal du parti.

La résolution vise également le lancement d'utilitaires touristiques numériques tels que les cartes de voyage intelligentes, la numérisation des destinations et des produits touristiques dans la ville, une carte touristique numérique, une application de guide touristique et des visites en réalité virtuelle de sites reliques et de destinations bien connues.

Le directeur adjoint du Service municipal du Tourisme Duong Duc Hung a présenté un aperçu du secteur touristique de Hai Phong avec ses forces et ses faiblesses. Il a également expliqué comment le secteur utilise la technologie moderne pour faire du tourisme l'un des trois secteurs économiques piliers de la ville.

Des représentants d'entreprises et d'unités ont discuté de solutions sci-tech et ont présenté l'application du tourisme intelligent 3D/360 dans le développement du tourisme.- VNA