Cérémonie de mise en chantier du projet. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - La cérémonie de mise en chantier du projet de construction de l'usine de plastique biodégradable PBAT (abréviation de polybutylène adipate téréphtalate) du groupe An Phat Holdings a eu lieu le matin du 9 février dans le parc industriel de Nam Dinh Vu, arrondissement de Hai An, ville portuaire de Hai Phong (Nord).

L'événement a en lieu en présence du président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Hue, des autorités de Hai Phong et des provinces de Hai Duong et de Yen Bai, des dirigeants du groupe An Phat Holdings.

Il s'agit de la première usine de matériaux verts en Asie du Sud-Est, figurant parmi les projets de haute technologie prioritaires pour l'investissement. La construction devra être achevée dans 24 mois

Avec une capacité annuelle prévue de 30.000 tonnes et représentant un investissement total de 120 millions de dollars, une fois mise en service, l'usine répondra à 100% des besoins en matières premières d'An Phat Holdings et servira en même temps son objectif d'exportation.

L'efficacité de fonctionnement de l'usine sera élevée avec un temps de fonctionnement moyen de 8.400 heures, soit 350 jours par an. L'usine sera également dotée d'une automatisation élevée, qui devra créer des emplois pour environ 200 travailleurs professionnels.

Grâce à ce projet, An Phat Holdings deviendra la première entreprise vietnamienne à fabriquer avec succès des matériaux et produits en plastique biodégradable et à participer officiellement au réseau mondial des matériaux verts. -VNA