Hai Phong (VNA) – Ces 30 dernières années, l’île de Bach Long Vy (ville portuaire de Hai Phong au Nord) a connu des changements notables. Tous les habitants locaux se sont réjouis du changement de la physionomie de cette île, grâce notamment au développement des infrastructures.



Bach Long Vy est un district insulaire de Hai Phong qui a été fondé en 1992. Il s’agit de l'une des principales pêcheries du golfe du Bac Bô.



Elle occupe une position stratégique dans la défense-sécurité et la protection de la souveraineté insulaire et le développement économique maritime du pays.



Le secrétaire du Comité du Parti du district de Bach Long Vy et président du Comité populaire de ce district, Trân Quang Tuong, a déclaré qu'avec l'attention du Parti et de l'État, les autorités et le peuple locaux avaient surmonté une myriade de difficultés pour développer leur localité.



Une zone administrative, un centre médical, des écoles, des parcs et des zones résidentielles ont été formés sur l'île, outre un abri pour des navires, a-t-il précisé.



Actuellement, le déplacement entre Bach Long Vy et le continent est beaucoup plus pratique, prenant un peu plus de 6 heures contre 26 heures en 1993. Le changement le plus important est que l’approvisionnement en électricité et en eau douce est désormais stable. L'eau douce est stockée dans un lac-réservoir de 60.000 m3. En avril 2022, la station d'approvisionnement en eau de Bach Long Vy a été inaugurée pour traiter l'eau du lac-réservoir afin qu'elle réponde aux normes.



L'île abrite également une éolienne et un parc solaire, favorisant le développement économique et touristique et aidant Bach Long Vy à remplir les conditions pour devenir un centre de traitement et de logistique de la pêche et de recherche et de sauvetage dans la région côtière du Nord. -VNA