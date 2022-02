Le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê (à gauche) travaille avec les autorités de la ville portuaire de Hai Phong. Photo: VNA



Hai Phong (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, a exhorté mercredi 9 février la ville portuaire de Hai Phong à continuer de bien mettre en œuvre le plan d'action pour mettre en œuvre la Résolution 45 sur la construction et le développement de cette ville jusqu'en 2030, avec une vision à 2045.

Il a demandé à la ville de continuer à éliminer les difficultés et les obstacles pour ses entreprises et ses habitants ; de mettre en oeuvre les tâches de prévention et de contrôle du Covid-19, conformément aux résolutions de l'AN et du gouvernement ; de préparer les conditions nécessaires pour assurer la sécurité absolue du retour des élèves et étudiants à l'école ; de promouvoir la réforme administrative et l’e-gouvernement pour faciliter les activités des entreprises et des habitants…

Le chef de l’organe législatif a également salué les résultats obtenus par Hai Phong en 2021 tels que : le GRDP estimé à 12,38% (soit un quintuple à la moyenne du pays), les recettes budgétaires en hausse de 24%, les IDE estimé à 3,13 milliards de dollars.

En 2022, la ville continue de réformer son modèle de croissance, de restructurer l'économie vers le développement de trois piliers que sont l'industrie de haute technologie, le port maritime - la logistique, le tourisme - le commerce.

Le même jour, le président de l’AN a assisté à la cérémonie de mise en chantier de l'usine de plastique biodégradable PBAT (abréviation de polybutylène adipate téréphtalate) du groupe An Phat Holdings.

Il s'agit de la première usine de matériaux verts en Asie du Sud-Est, figurant parmi les projets de haute technologie prioritaires pour l'investissement. La construction devra être achevée dans 24 mois

Avec une capacité annuelle prévue de 30.000 tonnes et représentant un investissement total de 120 millions de dollars, une fois mise en service, l'usine répondra à 100% des besoins en matières premières d'An Phat Holdings et servira en même temps son objectif d'exportation. -VNA