La nouvelle chaine de production de chaussettes à l'exportation de la SARL Jasan Vietnam Co., Ltd. dans le parc industriel VSIP à Hai Phong. Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - La ville portuaire de Hai Phong (Nord) cible de 2,5 à 3 milliards de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) en 2021, a déclaré Le Trung Kien, chef du Comité de gestion des zones économiques (ZE) de Hai Phong.

Hai Phong promeut de manière proactive l'attrait sélectif des investissements dans des projets utilisant des technologies modernes.

Pour atteindre cet objectif, le Comité de gestion des ZE de Hai Phong devrait proposer à la permanence du Comité du Parti de la ville de Hai Phong de promulguer la Résolution sur les tâches et les solutions pour promouvoir la gestion et le développement des parcs industriels et des grappes industrielles de la ville à l'horizon 2025, vision 2030.

En outre, la ville se concentrera également sur l'ajustement de la planification générale de la construction de la zone économique de Dinh Vu - Cat Hai.

Hai Phong souhaite attirer les investisseurs dans trois domaines principaux: l'industrie de haute technologie, la logistique portuaire, le tourisme et le commerce. La ville accorde également la priorité à des projets appliquant de technologies avancées et respectueux de l'environnement.

Les autorités locales exhortent actuellement à résoudre les problèmes existants afin d'accélérer le dégagement de terrain des parcs industriels tels que VSIP, Nam Cau Kien, An Duong, le Port international de Hai Phong.

La ville déploiera un certain nombre de mesures pour améliorer l'environnement des investissements et créer des conditions favorables aux investisseurs et aux entreprises.

En 2020, le Comité de gestion des zones industrielles et économiques de Hai Phong a délivré la licence d'investissement à 39 nouveaux projets, cumulant plus de 1.100 millions de dollars de capitaux enregistrés. Dans le même temps, 25 projets opérationnels ont relevé leur investissement initial de plus de plus de 428 millions de dollars.

Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2020, les zones industrielles et économiques de Hai Phong a attiré 400 projets d'IDE représentant un capital de près de 16.250 millions de dollars.

En 2020, malgré les difficultés causées par le COVID-19, le Produit intérieur brut régional (GRDP) est estimée à plus de 190.768 milliards de dongs (8,2 milliards de dollars), en hausse de 11,22% par rapport à 2019, soit la deuxième plus forte croissance du pays (après la province de Bac Giang avec 13,02%). -VNA