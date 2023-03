Hai Duong (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé jeudi 16 mars à la province de Hai Duong (Nord) de faire jouer ses potentialités et avantages compétitifs et de mettre en œuvre efficacement sa stratégie de développement socio-économique pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu’en 2050.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, à Hai Duong, le 16 mars. Photo: VNA





Travaillant avec le Comité permanent du Comité du Parti de la province, il a souligné que Hai Duong est une terre sacrée où sont nés des hommes de talent, rempart à l’est de l’ancienne capitale de Thang Long, Hanoi actuelle, située au centre des pôles de croissance du Nord comprennant Hanoi, Hai Phong et Quang Ninh, et dotée des conditions propices à l’agriculture et au tourisme.

La province devrant mener à bien sa stratégie reposant sur quatre piliers, trois fondations, un centre, trois centres urbains moteurs, trois axes de développement, avec l’accent mis sur la croissance verte, la transformation numérique, l’innovation et la créativité, a-t-il déclaré.



Les quatre piliers comprennent les industries de haute technologie et les industries auxiliaires ; l’agriculture de haute technologie et l’agriculture biologique ; les services de haute qualité ; et les centres urbains verts, intelligents et habitables.



Les trois fondations comprennent la culture et le peuple de Hai Duong ; l’environnement des investissements et des affaires ouvert ; et les infrastructures synchrones et modernes.

Le centre de développement est la ville de Hai Duong. Les trois centres urbains moteurs sont la ville de Chi Linh, la cité municipale de Kinh Môn, et la cité municipale de Binh Giang. Les trois axes de développement sont celles Nord-Sud, Est-Ouest et l’axe longeant la rivière de Thai Binh.

Hai Duong est appelée à se concentrer sur la planification. Photo: baohaiduong.vn

Comme Hai Duong vise à figurer d’ici 2030 dans le groupe des 10 localités économiquement les plus fortes du Vietnam, le centre industriel dynamique de la région du delta du fleuve Rouge, la province doit se concentrer sur la planification pour promouvoir ses atouts, opportunités et avantages compétitifs, et attirer les investisseurs, a indiqué le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Il a également souligné la nécessité pour la province de préserver et de promouvoir les valeurs culturelles, historiques locales ; de se coordonner avec les ministères et les localités concernées pour compléter le dossier de candidature du complexe des vestiges de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Con Son, Kiêp Bac à l’UNESCO.

En outre, la province doit continuer de s’intéresser à l’assurance de la sécurité sociale, au maintien de l’ordre et de la paix sociaux, d’attacher de l’importance à la construction du Parti et du système des organes administratifs, d’accélére la prévention et la lutte contre la corruption, les vices et la gabergie.

Le chef du gouvernement a accepté de retirer la politique consistant à désigner la Compagnie vietnamienne par actions de développement des infrastructures et d’investissements financiers (VIDIFI) comme investisseur dans la construction des infrastructures de certains parcs industriels, et a demandé à Hai Duong de travailler en collaboration avec les ministères et les branches concernés à l’élaboration et au développement de certains projets routier et ferroviaire. – VNA