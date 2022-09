Le président du Comité populaire de la province d'Ha Nam, Truong Quoc Huy (centre) lors du séminaire en République de Corée. Photo: VNA

Séoul (VNA) – La province d’Ha Nam (à environ 60 km au Sud de Hanoi) a présenté ses potentiels à une centaine d’entreprises sud-coréennes lors d’un colloque tenu le 22 septembre à Séoul, en République de Corée.

Le colloque sur la promotion de l’investissement à Ha Nam a été organisé par le Comité populaire provincial, l’Ambassade du Vietnam et la Chambre de Commerce et d'Industrie sud-coréenne (KCCI) en République de Corée, à l’occasion de la visite de travail du président du Comité populaire provincial Truong Quoc Huy en République de Corée.

Ha Nam possède des politiques ouvertes et des engagements en matière de réforme administrative, aidant les investisseurs à accéder facilement à ses ressources foncières, humaines et financières et achever rapidement des procédures d'investissement, a déclaré Truong Quoc Huy.

Il a également informé des options provinciales majeures visant à faire d’Ha Nam une ville au ressort central d’ici 2035 et un centre industrielle de haute technologie de la région du delta de la fleuve Rouge et du pays.

Ces dernières années, Ha Nam a séduit plus de 350 projets d’investissement direct étranger dont 148 projets d'investissement sud-coréen, accumulant respectivement plus de 5 milliards de dollars et de plus de 1,7 milliard de dollars. -VNA