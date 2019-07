Lors de la conférence de presse. Photo: vov.vn

Hanoi (VNA) - Vingt-deux chanteurs professionnels issus des dix pays membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) participeront au concours de chant ASEAN + 3 prévu du 26 au 29 juillet à Ha Long, dans la province de Quang Ninh (Nord).

L’information a été donnée lors d’une conférence de presse tenue le 22 juillet à Hanoï.

La finale, qui se tiendra le 28 juillet en soirée, verra la participation de chanteurs invités venus de Chine, de République de Corée et du Japon. L'émission sera diffusée en direct sur les chaînes de radio et de télévision de la Radio la Voix du Vietnam, organisateur du concours biennal.

Le Vietnam enverra trois chanteurs. Le compositeur Artiste du Peuple Trong Dai et la chanteuse Artiste émérite Thanh Lam feront partie du jury.

En marge de l’événement, les candidats et les invités auront la chance d’admirer la beauté de la baie d’Ha Long, un patrimoine naturel mondial de l’UNESCO, et de visiter le musée de Quang Ninh où l’histoire, la culture et la nature du Vietnam sont exposées.

La première édition de ce festival a eu lieu dans la province de Thanh Hoa au Centre, en 2017, avec la participation de 19 candidats et invités venus de sept pays de l’ASEAN.

Destiné aux chanteurs pop professionnels âgés de 18 à 35 ans des dix pays de l’ASEAN, ce concours de chant a pour but de promouvoir les échanges culturels au sein de ce bloc régional. –VNA