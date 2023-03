Vue du village de tourisme culturel et communautaire de l'ethnie Mong, situé dans le village de Pa Vi Ha, commune de Pa Vi, district de Meo Vac. Photo: VNA

Ha Giang (VNA) - Connue pour ses paysages naturels grandioses et sa riche identité culturelle, la province septentrionale de Ha Giang a créé certaines destinations touristiques communautaires, attirant l'attention de nombreux touristes et agences de voyages.



Selon la directrice adjointe du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Trieu Thi Tinh, Ha Giang accorde toujours une attention aux activités culturelles et au tourisme communautaire avec des critères d'évaluation spécifiques.



La localité a élaboré des projets d'amélioration de la qualité des services et des activités des villages de tourisme culturel communautaire. Actuellement, Ha Giang compte 16 villages culturels reconnus par le Comité populaire provincial comme répondant aux normes pour servir les touristes, a-t-elle indiqué.



A l'heure actuelle, les produits du tourisme communautaire à Ha Giang sont développés selon des modèles exemplaires et associés au programme OCOP ("One Commune, One Product" - A chaque commune son produit). Leur qualité sont progressivement améliorés en appliquant des critères de la construction des villages culturels et touristiques selon les normes de l'ASEAN.



Pour développer le tourisme communautaire de manière efficace et durable, dans les temps à venir, Ha Giang compte se concentrer sur l'amélioration de la qualité des services, la formation des ressources humaines locales, et sensibiliser les habitants locaux à la préservation des valeurs culturelles traditionnelles, a ajouté Trieu Thi Tinh. -VNA