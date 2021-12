Le court-métrage “Un an après la tragédie de camion d’Essex” signé par le Viêt Nam News de la VNA, sera projeté au Festival international du film d’Érié du 10 au 19 décembre 2021.

Deux buts marqués par Nguyen Cong Phuong et Phan Van Duc ont aidé le Vietnam à remporter sa première victoire lors du match d'ouverture du Groupe B de la Coupe AFF Suzuki 2020 le 6 décembre à Singapour.

Le ministère de l’Information et de la Communication et la compagnie générale de la Poste du Vietnam ont publié deux échantillons de timbres et un bloc de timbres sur le Têt Nhâm Dân 2022 (Année du Tigre).