Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le géant sidérurgique vietnamien Hoa Phat Group a indiqué que l'affaiblissement de la demande a entraîné une stagnation des ventes de ses produits depuis le début de cette année.Plus précisément, la société a produit 416.000 tonnes d'acier brut en février, soit 60 % de celle enregistrée à la même période l'an dernier. La consommation d'acier de construction, de bobines laminées à chaud et de billettes d'acier a atteint 475.000 tonnes, soit seulement 70 % de celle de février 2022. En revanche, la production de bobines laminées à chaud a plus que doublé d'un mois sur l'autre.Toujours en février, seulement 282.000 tonnes d'acier de construction et 54.000 tubes en acier ont été vendus, en baisse de 37 % et 31 % respectivement par an.Au cours des deux premiers mois de cette année, sa production d'acier brut a atteint 809.000 tonnes, en baisse de 42 % d'une année sur l'autre. La consommation d'acier de construction, de coils laminés à chaud et de billettes d'acier a chuté de 34 % à 877.000 tonnes.Le groupe a également fourni 107.000 tonnes de tubes en acier et 48.000 tonnes de tôles d'acier galvanisées, atteignant respectivement 83 % et 68 % des volumes à la même période l'an dernier.Chaque année, la capacité de production annuelle d'acier brut de Hoa Phat atteint généralement 8,5 millions de tonnes, la plus importante d'Asie du Sud-Est. À l'avenir, le groupe continuera de suivre de près la situation du marché national et international afin d'ajuster la production et de garantir des emplois aux travailleurs.- VNA