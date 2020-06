Ninh Binh (VNA) - La province septentrionale de Ninh Binh compte de nombreuses destinations attrayantes, dont la grotte de Thiên Hà. Elle est devenue la nouvelle attraction touristique du complexe paysager de Tràng An.

La grotte de Thiên Hà, l’une des nouvelles destinations de prédilection des voyageurs à Ninh Binh (Nord). Photo : CVN

Située dans la commune de Son Hà, district de Nho Quan, la grotte de Thiên Hà (Galaxie) est un site qui attire les amateurs de nature et de cavernes.Découverte en 2007 par la Compagnie de tourisme Ngôi Sao à Ninh Binh, cette grotte, d’une superficie de 13.000 m2 et 700 m de long et environ 3 m de haut se divise en deux parties: l’une sèche, qui s’étend sur 200m, et l’autre inondée sur 500m. Pour y accéder, les touristes doivent prendre une barque sur un kilomètre environ de la rivière et ensuite, faire 500 m à pied sur un petit chemin, à l’ombre de la végétation verdoyante.À la grotte "sèche", les visiteurs auront l’occasion d’admirer des milliers de stalactites et stalagmites de différentes formes : renard, dragon, licorne, éléphant, Bouddha… C’est l’un des paysages les plus grandioses et mystérieux qui se dévoile sous la lumière vaporeuse des lampes électriques fixées sur la roche… Les voyageurs auront l’impression de se perdre au beau milieu d’un château en pierre souterrain, comme il est souvent décrit dans les contes de fées.Des expériences inoubliablesAu cœur de la grotte, après avoir monté quelques marches de l’escalier en pierre, les touristes pourront admirer ce que tout le monde surnomme "le puits du ciel" duquel la lumière naturelle se répand jusqu’au fond de la grotte dessinant la silhouette d’un grand oiseau qui, avec les stalactites, créent un spectacle des plus fantastiques.En se rendant à la grotte de Thiên Hà, les visiteurs auront l’occasion non seulement de s’imprégner de ce paysage naturel, mais ils pourront également découvrir la vie des locaux et mieux comprendre leurs travaux agricoles, leur culture ainsi que leurs coutumes.Loin de l’effervescence des zones touristiques, ici les visiteurs pourront contempler en toute quiétude de la grotte de Thiên Hà. Cette destination compte mettre en place prochainement plusieurs types de tourisme expérientiel. Les voyageurs pourront notamment participer aux activités locales telles que la culture du riz, la pêche ainsi qu’à d’autres activités champêtres...Dotée d’une rare beauté, la grotte de Thiên Hà est vraisemblablement le point culminant du tourisme spéléologique de la province de Ninh Binh. – CVN/VNA