Thua Thien - Hue (VNA) - Le président du Comité populaire de la province de Thua Thien – Hue (Centre), Nguyen Van Phuong, a remis le 9 mai un satisfecit et une récompense de 100 millions de dongs à l'équipe ayant effectué une transplantation cardiaque transnationale spéciale, le 6 mai, à l'Hôpital central de Hue.

Nguyen Van Phuong a souligné que le succès de la greffe cardiaque réaffirmait la position et le prestige de Thua Thien-Hue en matière médicale, ce pour développer sans cesse l'Hôpital central de Hue et l'Hôpital de la Faculté de médecine et de pharmacie de Hue afin qu'ils puissent répondre aux normes d'Asie du Sud-Est et du monde, conformément à la Résolution No 54/NQ-TW du 10 décembre 2019 du Bureau Politique sur l’édification et le développement de la province d’ici 2030, avec vision d'ici 2045.

Pour rappel, le 6 mai, l'Hôpital central de Hue a fait de gros efforts pour transporter rapidement (2 h45) à Thua Thien - Hue le cœur d'un donneur en état de mort cérébrale à l'Hôpital populaire de Gia Dinh (à Ho Chi Minh-Ville).

Le receveur est un patient de 37 ans résidant dans la province de Quang Binh (Centre) souffrant d’une insuffisance cardiaque en phase terminale.

L'Hôpital central de Hue a établi deux nouveaux records de transplantation cardiaque transnationale : temps le plus court depuis le prélèvement du cœur du donneur jusqu'à ce que le cœur rebatte de nouveau, et temps d'opération le plus court. -VNA