Les Philippines ont décidé de ne pas appliquer de mesures de recours commerciaux contre des granulés en polyéthylènes basse densité linéaire (LLDEP) importées du Vietnam. Photo: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/



Hanoi (VNA) – Le Département du commerce et de l’industrie international (DTI) des Philippines a décidé de ne pas appliquer de mesures de recours commerciaux contre des granulés de polyéthylène linéaire basse densité (LLDPE) importées de certains pays, dont le Vietnam, a annoncé le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Cette décision se base sur la recommandation du rapport d'enquête mené par la Commission tarifaire des Philippines. Selon ce rapport, les importations des granulés de LLDPE aux Philippines n’ont pas connu d’augmentation en volume (au niveau absolu et relatif) pour la période allant de 2015 à juin 2021.

Auparavant, le DTI avait mené deux enquêtes contre des granulés en polyéthylène haute densité (HDPE) et en LLDEP importées entre 2015 et 2019.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a informé l'Association vietnamienne des plastiques et les fabricants vietnamiens inquiets de l'enquête aux Philippines.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce et les unités connexes ont rassemblé les dispositions légales et les interprétations réelles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pour construire des arguments contre les plaintes des producteurs philippins.

Le 21 avril dernier, la Commission tarifaire des Philippines est parvenue à sa conclusion dans l'enquête sur l'application d'une mesure de sauvegarde contre les résines en LLDPE (code AHTN 3901.10.12 ; 3901.10.92 ; 3901.40.00 ; 3901.90.90).

Par conséquent, cette commission a conclu qu'il n'y a pas eu d'augmentation des importations de ces produits visés par l'enquête aux Philippines. -VNA