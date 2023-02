Exportation de marchandises via le port de Hai Phong. Photo: VNA Hanoï (VNA) - Les exportations du Vietnam vers les marchés européens et américains continueront de bénéficier des profits des accords de libre-échange (ALE) que le Vietnam a signés avec des partenaires dans les régions, a déclaré Ta Hoang Linh, directeur du Département du marché Europe - Amérique du ministère de l'Industrie et du Commerce.

Il a déclaré que les ALE de nouvelle génération, dont l'Accord de partenariat transpacifique global et progressif (CPTPP), l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), l'Accord de libre-échange Vietnam-Union économique eurasiatique, l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKFTA), continueraient d'avoir des effets positifs sur les activités commerciales, d'investissement et d'exportation du Vietnam.

Les pays européens et américains ont renforcé la recherche de sources alternatives d'approvisionnement en biens et de lieux d'investissement alternatifs, et le Vietnam pourrait être une option, a-t-il déclaré.

L'évolution vers la production de produits verts et respectueux de l'environnement créera un avantage concurrentiel pour les produits d'exportation du Vietnam dans le temps à venir lorsque la demande de produits de ce type en Europe et en Amérique augmentera, a-t-il noté.

Pour promouvoir davantage les exportations, le responsable a déclaré que le ministère de l'Industrie et du Commerce devait surveiller de près l'évolution du marché et proposer des cadres de coopération et des mesures pour élargir les marchés d'exportation.

Une attention particulière doit être accordée à la mise en œuvre des ALE, en particulier des ALE de nouvelle génération tels que le CPTPP, l'EVFTA et l'UKVFTA, en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti des opportunités et à limiter les défis posés par ces accords, a-t-il déclaré.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce encouragera la diversification des marchés et des catégories de produits afin de réduire la dépendance aux marchés et secteurs traditionnels, a-t-il déclaré. Le ministère se coordonnera avec les Services commerciaux à l'étranger pour aider les entreprises à exploiter efficacement les marchés et à protéger leurs droits légaux, a-t-il poursuivi.

Il a également proposé aux banques d'aider les entreprises vietnamiennes à normaliser les processus de production, à améliorer la compétitivité et à mettre en place des politiques de contrôle des sources de crédit. -VNA