Hanoi (VNA) - La société Grab, basée à Singapour, va investir «plusieurs centaines de millions de dollars» au Vietnam, où elle voit son prochain marché en forte croissance, quelques semaines à peine après avoir dévoilé son plan d'investissement de deux milliards de dollars en Indonésie.



L’investissement proposé est le dernier exemple d’une marque régionale de premier plan renforçant son engagement envers le Vietnam, l’une des économies les plus dynamiques d’Asie.



Le président de Grab, Ming Maa, a déclaré que son entreprise était très enthousiaste à propos du Vietnam car elle a observé des caractéristiques très similaires à celles de l’Indonésie.



Le Vietnam occupe le troisième ou le quatrième rang des principaux marchés de Grab, a déclaré Ming Maa. L’an dernier, Grab s'est associé à la société de fintech vietnamienne Moca en 2018 pour lancer un portefeuille numérique.



L'année dernière, Grab a formé une joint-venture avec Credit Saison, une société japonaise de cartes de crédit, afin de proposer des analyses de crédit aux consommateurs et aux micro-entrepreneurs d'Asie du Sud-Est.



Selon la société de données et d'analyse de marché App Annie, Grab a été une application de réservation de VTC (voiture de transport avec chauffeur) la plus téléchargée au Vietnam de janvier à juillet. La société, qui compte plus de 4,5 millions de chauffeurs dans la région, a pour objectif de doubler ses revenus pour atteindre deux milliards de dollars cette année. -VNA