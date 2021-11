Hanoï (VNA) - Le gouverneur de la Banque d'État Mme Nguyen Thi Hong a répondu à de nombreuses questions posées par des députés, lors de la séance questions-réponses, tenue le 12 novembre dans le cadre de la 2e session de la 15e Assemblée nationale.

Le gouverneur de la Banque d'État Mme Nguyen Thi Hong. Photo : VNA



Selon Mme Hong, lorsque l'épidémie de COVID-19 s'est produite au début de 2020, la Banque d'État a réduit trois fois le taux d'intérêt, avec une réduction totale de 1,5 à 2%. Il s'agit d'une forte réduction par rapport à d'autres pays dans la région. En outre, la banque a également demandé aux organisations de crédit de réduire le taux d'intérêt des anciens et des nouveaux prêts. Jusqu'à présent, les organisations de crédit ont réduit le taux d'intérêt pour un montant total de 30.000 milliards de dongs (plus de 1,321 milliard de dollars).



Elle a ajouté qu'il était possible d'atteindre l'objectif de maintenir l'inflation au niveau de moins de 4%, comme prévu, pour cette année.



Selon Mme Nguyen Thi Hong, dans les temps à venir, la Banque d'État orientera l'ensemble du système pour réduire les coûts de fonctionnement afin de continuer à baisser le taux d'intérêt, tout en assurant la sécurité de chaque organisation de crédit ainsi que de l'ensemble du système pour éviter les effets néfastes du COVID-19.

La Banque d'État coordonnera également activement avec les ministères et secteurs concernés dans le calcul de mesures de soutien, sur la base d’assurer une stabilité macro-économique, de prévenir les risques d'inflation et les risques pour la sécurité opérationnelle du système bancaire. -VNA