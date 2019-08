Photo : http://baochinhphu.vn

Hanoi (VNA) – Une réunion thématique du gouvernement sur l’élaboration juridique a débuté le 5 août à Hanoi sous l’égide du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc.

Cette réunion a vu la participation des représentants du Conseil des affaires ethniques, des commissions, des organes de l’Assemblée nationale, du Front de la Patrie du Vietnam, des ministères et des branches.

Soulignant que l’édification des institutions juridiques constituait un devoir important de l’Etat de droit socialiste, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a précisé que cette réunion thématique visait à donner des avis et à perfectionner certains projets de loi importants pour les soumettre au Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Le chef du gouvernement a aussi souligné que dans le contexte plein d’évolutions rapides, notamment des questions liées à la sécurité non traditionnelle, la mission de l’élaboration juridique doit être adaptée à la situation mondiale.

Lors de l’ouverture de la réunion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a particulièrement abordé des évolutions de la tempête tropicale Wipha. Il a souligné que le gouvernement, les ministères et les secteurs concernés continuaient à déployer activement des mesures pour régler des dégâts dans les localités touchées par la tempête, notamment la province de Thanh Hoa au Centre, la province de Ca Mau au Sud.

Selon le Premier ministre, sous la direction directe du gouvernement, notamment le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong, le Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre des catastrophes naturelles et le Comité national de recherche et de sauvetage ont étroitement coopéré avec les localités concernées pour régler des conséquences et soutenir au maximum des sinistrés.-VNA