Photo: Internet

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Do Thang Hai a eu récemment une réunion avec Darren Ward, directeur principal de l'approvisionnement mondial chez Google, qui est en voyage d'affaires au Vietnam pour se renseigner sur la possibilité d'étendre la chaîne d'approvisionnement des produits technologiques du groupe.

Le vice-ministre Do Thang Hai a affirmé que les États-Unis étaient le premier partenaire commercial du Vietnam.

"Le gouvernement vietnamien créera des conditions favorables à la délocalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales vers le Vietnam", a-t-il souligné. Dans ce processus, les investissements directs en provenance des États-Unis et les bases technologiques, financières et de production des principales sociétés américaines telles que Google, Apple, Intel, Boeing, etc. Walmart… jouent un rôle très important.

De son côté, Darren Ward a indiqué que "Google aimerait déplacer progressivement la chaîne de production de certains de ses appareils au Vietnam, il s'intéresse donc de près aux politiques du Vietnam dans l’industrie auxiliaire, le développement des ressources humaines de haute qualité et le secteur fiscal.

S'adressant à un représentant de Google, le vice-ministre Do Thang Hai a partagé certaines informations relatives aux mécanismes et aux politiques de soutien à la fabrication de produits de sous-traitance industrielle qui peuvent être liés aux plans d’affaires de Google au Vietnam dans l'avenir.

Il a suggéré que Google accélère la mise en œuvre de projets de coopération pour développer des fournisseurs potentiels au Vietnam. -CPV/VNA