Hanoi (VNA) - Le programme de Vietnam Digital 4.0, une initiative lancée en juin 2018 par Google, a fourni des formations en compétences numériques à 650.000 personnes au Vietnam, soit 130 % de plus que l'objectif initial (500.000 personnes).

Ce programme a organisé, en coopération avec le ministère de l’Industrie et du Commerce, des cours de formation directs et gratuits dans quatre centres implantés dans des villes de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Cân Tho, et Hai Phong.

Google a également ouvert des cours de formation dans les zones rurales afin de toucher davantage de Vietnamiens et de les aider à réussir.

Depuis avril dernier, face à la 4e vague de l’épidémie de Covid-19, l’enseignement de ce programme est appliqué en ligne via la chaîne YouTube « le programme de Vietnam Digital 4.0 ».

Google aide à renforcer la compétence numérique des 650.000 Vietnamiens. Photo: VNA

Le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a déclaré que le succès du programme serait une prémisse pour de nouveaux programmes en faveur de la communauté, ce pour contribuer à promouvoir plus rapidement la transformation numérique, au commerce électronique, à se reprendre rapidement l’économie vietnamienne et à créer une dynamique de développement pour les années suivantes.

De son côté, Stephanie Davis, vice-présidente de Google pour l'Asie du Sud-Est et de l'Asie du Sud, a déclaré que l’objectif du programme était de fournir des « opportunités numériques à tous les Vietnamiens » par le biais de cours de formation gratuits de compétences commerciales et numériques.

Google croit en la fourniture d'une plate-forme éducative qui est non seulement utile, mais aussi accessible, pour offrir à tous les individus une chance égale de faire leurs études, a-t-elle dit. -VNA