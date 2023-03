Hanoi (VNA) – L’un des partenaires de fabrication d’AirPods d’Apple, GoerTek, pourrait devoir déplacer son usine hors de Chine en raison de l’escalade des tensions politiques.

Le complexe de production de la société GoerTek à Bac Ninh. Photo: GoerTek

Selon Bloomberg, le vice-président de GoerTek, Kazuyoshi Yoshinaga, a déclaré dans une interview que la société investit 280 millions de dollars supplémentaires dans une nouvelle usine au Vietnam. En outre, elle envisage également d’étendre sa production en Inde.Il a ajouté que les entreprises technologiques américaines en particulier ont poussé les fabricants à explorer d’autres emplacements en dehors de la Chine. "Actuellement, nous nous concentrons sur l’investissement au Vietnam".Bloomberg rapporte que les tensions américano-chinoises accélèrent le processus de restructuration de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie électronique. La dépendance du monde vis-à-vis de la Chine est devenue évidente pendant les années d’épidémies de Covid-19, lorsque les restrictions gouvernementales du pays ont entraîné des contraintes d’approvisionnement.Neuf des 10 fournisseurs les plus importants d’Apple pourraient se préparer à déplacer leurs usines vers des pays comme l’Inde ou le Vietnam. Bloomberg Intelligence estime qu’il pourrait falloir jusqu’à huit ans aux entreprises manufacturières pour déplacer 10 % de la capacité d’assemblage d’appareils d’Apple hors de Chine.Le Vietnam est actuellement le seul lieu de production de GoerTek en dehors de la Chine. Kazuyoshi Yoshinaga a déclaré à Bloomberg que le nouveau complexe de 62 hectares à Bac Ninh fabriquera des produits pour de grandes marques américaines et devrait être opérationnel l’année prochaine. "La société remplira son engagement d’investir un total de 1,06 milliard de dollars à Bac Ninh et Nghê An", a-t-il ajouté.De plus, GoerTek prévoit également de produire des lunettes de réalité virtuelle au Vietnam à partir de 2024, avec l’espoir de générer plus de la moitié des revenus mondiaux ces 3 prochaines années avec ce seul produit. M. Yoshinaga a déclaré que la société demandait à ses fournisseurs de rechercher de nouvelles usines dans le nord du Vietnam.Selon Bloomberg, le Vietnam est une destination attractive pour les investisseurs grâce à sa situation géographique et son long littoral. En particulier, Apple pourrait chercher à le transformer en un centre de fabrication pour AirPods, iPads et MacBooks. Actuellement, le complexe au nord du Vietnam des sociétés GoerTek et Luxshare produit des commandes d’AirPods pour Apple. – CPV/VNA