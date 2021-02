L’espace des produits agricoles d'un supermarché GO!/Big C.

Hai Duong (VNA) - Connaissant les difficultés de la province septentrionale de Hai Duong sur ses productionss agricoles à cause de la pandémie de COVID-19, la chaîne des supermarchés GO!/Big C, membre du Central Retail Group au Vietnam, a mis en place un programme de stimulation de la consommation de produits agricoles, afin d'aider les agriculteurs de cette province à réduire les pertes économiques.

Depuis lundi 22 février, GO!/Big C applique un programme de vente à prix préférentiels pour les produits agricoles provenant de la province de Hai Duong (carottes, tomates, chou-rave, chou-fleur, oignons verts).



Selon les prévisions, d'ici une semaine, les supermarchés GO!/Big C dans le Nord écouleront environ 70 tonnes de produits agricoles de Hai Duong. Cette activité pourra être poursuivie jusqu'à la fin de la saison des récoltes, afin de tendre la main aux agriculteurs de Hai Duong et de les aider à limiter leurs pertes pendant cette période difficile.



Nguyên Thi Bich Vân, directrice des communications de Central Retail Group (gérant et exploitant de la chaîne de supermarchés GO!/Big C) a déclaré : "Actuellement, l'influence négative du COVID-19 a affecté la production de produits agricoles de la province de Hai Duong. Poursuivant l'engagement de +Contribuer à la prospérité du Vietnam et améliorer la qualité de vie des Vietnamiens+, Central Retail au Vietnam accompagne au quotidien les agriculteurs pour soutenir la consommation de produits agricoles sur le marché domestique. Nous espérons que, dans un élan de solidarité, les consommateurs soutiendront les produits de la province de Hai Duong, afin que les agriculteurs puissent continuer de travailler malgré les difficultés de la situation actuelle".



Hai Duong a décidé de mettre en œuvre dans toute la province les mesures de distanciation sociale conformément à la directive N°16/CT - TTg du 31 mars 2020 du Premier ministre concernant les mesures urgentes pour la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19, et ce à partir du 16 février à 00h00. La décision a été prise lundi 15 février par le Comité de direction de la prévention et du contrôle du COVID-19 de la province septentrionale de Hai Duong, afin de répondre à de nouvelles évolutions de l’épidémie dans cette localité. -CVN/VNA