Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le magazine londonien Global Economics Times a décerné le prix du meilleur nouveau produit Fintech 2022 à "Voler d’abord - Payer plus tard", un produit technologique lancé par le transporteur du nouvel âge Vietjet et la solution de crédit à la consommation de MOVI.

Photo: Vietjetair.com

Le prix du meilleur nouveau produit Fintech 2022 pour "Voler d’abord - Payer plus tard" est la reconnaissance d’un produit qui a vu le jour au milieu de la pandémie de Covid-19. Ce produit sert non seulement de type de soutien financier, mais est également destiné à aider la reprise socio-économique et la vie des gens, selon Vietjet.

"Voler d’abord - Payer plus tard", le premier produit financier entièrement en ligne sur le marché vietnamien, est décaissé en trois minutes avec une limite maximale de 10 millions de dôngs (431 dollars) pour acheter des billets d’avion de Vietjet et des conditions de versement flexibles jusqu’à six mois.

Avec "Voler d’abord - Payer plus tard", les passagers peuvent facilement choisir des voyages appropriés sans se soucier des problèmes financiers dans le contexte des nombreuses pressions et difficultés auxquelles sont confrontées les économies vietnamienne et mondiale.

Pionnière dans les applications technologiques, Vietjet a été la première compagnie aérienne au Vietnam à convertir les billets papier en billets électroniques et à permettre l’enregistrement en ligne sur son site Web et son application mobile, ainsi que d’autres services de commerce électronique pour ses clients.

Un A330 de Vietjet. Photo : Vietjetair.com

En coopérant avec MOVI dans le cadre de "Voler d’abord - Payer plus tard", le transporteur offre aux passagers davantage de choix et d’opportunités de vol en plus des méthodes de paiement en ligne.

Grâce à cette solution financière, les passagers peuvent apaiser leurs soucis financiers et être accueillis sur les vols Vietjet vers toutes les destinations nationales et internationales à bord d’avions modernes dotés de sièges en cuir souple, d’équipages de cabine sympathiques et dévoués, de repas frais et chauds délicieux, de produits de santé, de cadeaux surprises, et des performances artistiques spéciales.

Le Global Economics Award est un prix annuel décerné aux entreprises du monde entier qui ont contribué au développement économique régional et mondial dans des domaines tels que la finance, la banque, l’immobilier, l’assurance, la technologie, l’énergie, la logistique et les transports. - VNA