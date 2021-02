Hanoi, 13 février (VNA) - Le gingembre confit fabriqué dans le quartier de Kim Long, ville de Hue, dans la province centrale de Thua Thien-Hue, se distingue par son authenticité et son absence d'additifs.

Le gingembre confit fabriqué dans le quartier de Kim Long, ville de Hue. Photo d'illustration

Cette spécialité est très consommée lors des vacances du Nouvel An lunaire (Têt). Le quartier de Kim Long est le seul endroit de l'ancienne capitale qui conserve la profession de faire du gingembre confit dans les derniers jours du calendrier lunaire.

Le célèbre gingembre confit Kim Long à Hue a une saveur épicée distincte.

Le gingembre ne peut être ni trop vieux car le produit final n'aura pas une texture lisse, ni trop jeune, car il n'aura pas le piquant nécessaire.

Nguyen Van Dan dans le quartier de Kim Long, ville de Hue

Ce qui distingue le gingembre confit de Kim Long, c'est qu'il est cuit au feu de bois. Après avoir mijoté, le gingembre est épicé et parfumé, mais pas aussi croustillant que ceux fabriqués dans d'autres localités. Les étapes les plus importantes sont le tranchage et le mijotage.

Tran Huu Nam dans le quartier de Kim Long, ville de Hue a exprimé : ''Nous fabriquons le gingembre confit toute l'année, mais commençons à être occupés à partir du dernier mois du Nouvel An lunaire. Chaque saison du Têt, nous fabriquons environ 7 à 8 tonnes de gingembre confit.''

Ce qui rend le gingembre confit spécial de Kim Long, c'est que chaque étape est faite à la main et qu'il ne contient aucun autre ingrédient que le gingembre et le sucre - aucun additif n'est utilisé.

Les acheteurs réguliers adorent le gingembre confit de Kim Long pour sa pure saveur sucrée épicée. Actuellement, le quartier de Kim Long compte une vingtaine de ménages qui fabriquent la confiture de gingembre de la manière la plus traditionnelle. En plus de servir les habitants pendant les vacances du Têt, le gingembre confit de Kim Long est également commandé toute l'année par les concessionnaires des villes du Centre Vietnam et de Ho Chi Minh-Ville.-VNA