Gia Lai (VNA) - Une conférence a eu lieu le 22 avril à la province de Gia Lai (Hauts plateaux du Centre) pour promouvoir le partenariat pour le développement entre cette localité et les consulats généraux étrangers et les associations professionnelles situées à Ho Chi Minh-Ville.

Panorama de la conférence. Photo : VNA

La province couvre 1,5 million d'hectares, la deuxième plus grande superficie parmi les localités du pays, et compte 1,5 million d'habitants. Ses conditions météorologiques et pédologiques sont favorables au développement de l'agroforesterie à grande échelle.

Gia Lai accueille les investisseurs dans ses secteurs forts de l'agriculture de haute technologie, de la transformation, des énergies renouvelables et du tourisme.

Le consul général du Laos, Phimpha Keomixay, a déclaré que la province et ses entreprises entretiennent une relation profonde et efficace avec le Laos depuis des années.

Le consul général italien Enrico Padula a exprimé son espoir de nouvelles opportunités de coopération entre l'Italie et Gia Lai dans le domaine des énergies renouvelables à l'avenir.

Il a juré d'être un pont pour relier la province à des entreprises italiennes expérimentées.

Claudio Schuftan, consul honoraire du Chili, a noté que le Chili avait de l'expérience dans la transformation en profondeur des produits agricoles et s'attendait à ce que les parties aient des programmes conjoints de coopération et d'investissement dans ce domaine.

En conclusion de la conférence, le vice-secrétaire du comité provincial du Parti et président du comité populaire de Gia Lai, Vo Ngoc Thanh, a appelé les organisations et partenaires internationaux à accroître la collaboration en matière d'investissement avec la province d'intérêt commun.

Une telle coopération contribuera à consolider et à favoriser les relations diplomatiques et l'amitié partagées entre le Vietnam et les pays concernés, a-t-il déclaré.- VNA