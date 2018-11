Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de la séance de travail avec les autorités de Gia Lai. Photo: VNA



Gia Lai, 30 novembre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a demandé à la province de Gia Lai, dans le Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre), de continuer à augmenter la couverture forestière et à protéger son écosystème et son identité culturelle distinctive, affirmant qu'il s'agit d'orientations stratégiques pour le développement de la localité.Le chef du gouvernement a eu une séance de travail, le 30 novembre, avec les autorités de la province qui occupe la première place dans le Tay Nguyen et la troisième dans le pays en termes de couverture forestière et fait partie de l'espace culturel gong du Tay Nguyen, chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité.La province devrait atteindre tous les objectifs fixés, avec une croissance du PIB de 8% et un PIBR par habitant de 45,36 millions de dongs cette année.Cependant, elle doit être confrontée à la baisse des prix des produits agricoles clés, à la faible qualité des ressources humaines et à la ccomplexié de la sécurité politique et de l'ordre social.Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a déclaré que la province avait mis au point des modèles de production de haute technologie et obtenu des résultats encourageants dans l’édification de la Nouvelle ruralité, la création d’emplois et la prise en charge des bénéficiaires en matière de santé et de politiques.Toutefois, le taux de pauvreté dans la province reste élevé, en particulier parmi les membres des minorités ethniques. Il y a des villages où tous les ménages sont classés comme pauvres, a-t-il déclaré.La province n’a pas encore pleinement exploité le potentiel et les avantages de certains secteurs, tels que l'agriculture, alors que ses 4 900 entreprises opèrent principalement comme des petites et moyennes entreprises, a-t-il dit.Il a chargé les ministères et les secteurs compétents, y compris le ministère des Finances, de collaborer avec la province pour aider plus de 100 ménages ethniques vivant dans des zones exposées aux glissements de terrain et aux inondations du district de Krong Pa à s'installer dans des endroits plus sûrs.«C’est un travail important qui doit être fait rapidement pour assurer la vie des personnes qui vivent ici», a-t-il déclaré.Tout en approuvant l’objectif de la province d’équilibrer elle-même son budget, il a suggéré que la localité se concentre sur la transformation des produits agricoles et sylvicoles de pointe et le tourisme, en développant une industrie choisie en fonction de son avantage comparatif, comme les énergies éolienne et solaire ou l'industrie de transformation, pour son développement socio-économique.Il a demandé à la province d'améliorer radicalement son environnement d’affaires, de renforcer sa compétitivité et d'aider le développement des entreprises. "Chaque bureau, district et commune doit redoubler d’efforts, en particulier pour faire face aux difficultés qui empêchent les entreprises, promouvoir la production et exploiter les atouts de la province."Il a également demandé à la localité de poursuivre la réforme des procédures administratives et d'exploiter ses ressources en terres et sa position en tant que centre du Triangle de développement Cambodge-Laos-Vietnam.Gia Lai doit attirer les projets de haute technologie dans l'agriculture et tirer le meilleur parti de ses caractéristiques touristiques avantageuses pour créer des emplois pour les populations locales, a-t-il demandé. -VNA