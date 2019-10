Avec le Vietsovpetro, le PVC-MS a été sélectionné pour la construction d'installations offshore du projet éolien en mer de Kê Ga. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Durant les plus de 50 ans de construction de l’industrie pétro-gazière nationale, tous les projets ont porté l'empreinte de la société JSC Petroleum Equipment Assembly&Metal Structure (PVC-MS).

PVC-MS a été fondé en octobre 1983 dans le but de développer des services auxiliaires pour l’industrie pétrolière et gazière, notamment dans la construction et l’installation d’infrastructures offshore.



Le précurseur du PVC-MS était l’entreprise de structures en acier, initialement chargée de la réception des technologies soviétiques, puis de la construction et de l’assemblage des derricks.



En mars 1984, le Département de la construction (maintenant entreprise de construction maritime) de Vietsovpetro a construit sa première plate-forme pétrolière au Vietnam, dénommée MSP1.



Ces dernières décennies, les unités du groupe pétrolier et gazier vietnamien, PVC-MS en tête, ont assumé les deux tâches en même temps : recevoir les technologies d'exploration, d'extraction et de transport du pétrole et du gaz, apprendre à les faire fonctionner et les installer sur des plates-formes.



En 36 ans de développement, PVC-MS a contribué à la croissance de l'industrie pétro-gazière nationale.



PVC-MS a participé à la construction de la première base de plateforme du Vietnam, puis à la fabrication du système de "jonction" reliant l’espace de structures en acier tubulaires, permettant la fabrication complète de derricks.



Par ailleurs, PVC-MS a construit des plates-formes DK1 dans les îles Spratly pour la recherche scientifique et les services maritimes. Elle a coopéré avec Vietsovpetro pour fournir des services de construction de la plateforme de forage à des partenaires étrangers. Cela a ouvert la féconde période de coopération internationale de PVC-MS.



Grâce à ses réalisations et aux efforts acharnés de ses travailleurs, PVC-MS s’est vu décerner l’Ordre du Travail de 1ère, 2e et 3e classes, ainsi qu’un satisfecit du Premier ministre.



Dans le cadre d’un projet éolien en mer de Kê Ga, le plus grand de ce type au monde à l’heure actuelle, situé à environ 20-50 km des côtes de la province centrale de Binh Thuân, la coentreprise pétrolière et gazière Vietnam - Russie (Vietsovpetro) et PVC-MS ont été sélectionnées pour la conception et la fabrication d'installations offshore.-CVN/VNA