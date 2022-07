Hanoï (VNA) - Le conseil d'administration de PetroVietnam Technical Services Corporation (la compagnie générale par actions des services techniques gazo-pétroliers du Vietnam-PTSC, code boursier : PVS) vient de publier la décision n°322/QD-PTSC-HĐQT portant sur la création de la succursale de PTSC au Moyen-Orient.

La filiale de la compagnie générale par actions des services techniques gazo-pétroliers du Vietnam au Moyen-Orient (PTSC Middle East/PTSC au Moyen-Orient) doit avoir des activités commerciales adaptées à celles de la PTSC et aux réglementations du pays hôte.

Le conseil d'administration de PTSC a également chargé le directeur général de PTSC d'approuver les règlements de fonctionnement, la structure organisationnelle, la dotation en personnel et la nomination des personnels de la succursale de PTSC au Moyen-Orient conformément à la situation de production et d'affaires, et de mettre en œuvre toutes les procédures et tous les travaux liés à l'enregistrement de opérations, la création de la filiale de PTSC au Moyen-Orient et la mise en œuvre des opérations, conformer aux réglementations, lois et réglementations en vigueur et des règlements du pays hôte.

Au cours des 6 premiers mois de l'année, la PTSC a intensifié la production et les activités commerciales, organisé l’envoie d’une série des moyens et d'équipements à l'étranger pour effectuer des travaux dans le cadre de contrats signés. En outre, les activités de production et commerciales sur les sites du projet sont également déployées de manière urgente pour rattraper l'avancement du projet en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19.

En conséquence, le chiffre d'affaires consolidé au cours des 6 premiers mois s'est élevé à 6.600 milliards de dongs, en hausse de 13% par rapport à la même période l'an dernier. Le bénéfice consolidé avant impôts s'est élevé à 380 milliards de dongs, en baisse de 9% par rapport à la même période l'an dernier.

D’ici la fin d’année, la PTSC continuera de valoriser ses ressources pour développer de nouveaux produits et services afin de promouvoir les atouts de la chaîne de valeur basée sur les avantages d'échelle et les multiservices, qui fait partie de la chaîne de connexion du Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (PetroVietnam-PVN)

En outre, la PTSC promeut la fourniture de services de base pour assurer son avantage concurrentiel et mener des études pour investir dans des projets d'énergie renouvelable offshore et participer à la construction et à la mise en œuvre de projets d'énergie renouvelable conformément à sa capacité et à ses expériences existantes.

En outre, la PTSC mettra également en œuvre la planification et investira dans les infrastructures pour rattraper les nouveaux services, en concentrant principalement sur les provinces de Ba Ria-Vung Tau, de Quang Ngai, de Thanh Hoa avec des options d'investissement claires.

En 2022, la PTSC a approuvé le chiffre d'affaires consolidé de 10.000 milliards de dongs et le bénéfice avant impôt de 610 milliards de dongs et versera 460 milliards de dongs au budget de l'État.

En 2021, PetroVietnam-PVN a exploité 10,97 millions de tonnes de brut, dépassant 13% de l’objectif fixé.

Le PVN a également produit 1,91 tonnes d’engrais, soit une progression de 18% par rapport à son plan annuel ou de 6% comparé à ses résultats en 2020, et 6,37 millions de tonnes d’essence et de pétrole, respectivement en hausse de 0,1% et 9,5% par rapport à son plan annuel et à son bilan de 2020.

Le géant vietnamien a réalisé une recette de 620.200 milliards de dôngs (plus de 27,2 milliard de dollars) et un bénéfice avant impôts de 45.000 milliards de dôngs (plus de 1,9 milliard de dollars), soit 2,6 fois et 2,2 fois supérieures à son plan annuel et à sa performance en 2020.

PetroVietnam a versé au budget de l’Etat 112.500 milliards de dôngs (plus de 4,9 milliards de dollars), dépassant de 80% de son plan annuel et de 36% de son bilan de 2020. – VNA