Des élèves consomment de l’eau du robinet. Photo : CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La demande en eau des habitants de la mégapole du Sud n’a jamais été aussi forte, notamment dans les zones à taux d'urbanisation élevé tels que les districts de Nha Bè, Binh Chanh, le 9e arrondissement... Avec une capacité quotidienne d'environ 1,8 million de m3, la Compagnie générale d’approvisionnement en eau Saigon (Sawaco) réfléchit à des mesures pour répondre aux besoins croissants.



Pendant la saison sèche 2019, la consommation d’eau à Hô Chi Minh-Ville a augmenté d'environ 10%. L'une des tâches essentielles du secteur a été d’assurer un approvisionnement continu pour la population, même lors des périodes de canicule où la demande augmente fortement. Cette année, l’objectif est de maintenir un approvisionnement pour 100% des habitants de la ville.



La garantie de la qualité est aussi une des priorités. Dès le début de la saison sèche, le service des eaux a évalué la qualité des ressources hydriques brutes de la ville, afin de pouvoir réagir à temps avec des mesures appropriées.



Dans le contexte de changement climatique qui se traduit par des phénomènes météorologiques extrêmes affectant la production et la qualité de l'eau, le conseil d'administration de Sawaco a demandé aux unités et branches concernées d’élaborer des plans, en particulier pour faire face aux incidents majeurs susceptibles d’entraîner un manque d’eau à grande échelle.



Pour cette saison sèche 2019, l’usine de production d’eau potable de Tân Phu a dû diminuer l’exploitation des eaux souterraines conformément au plan de protection des ressources hydriques de la ville.



D’autres usines de la ville ont augmenté leur capacité d'approvisionnement afin de répondre aux besoins. Les usines de production d’eau ont élaboré des plans et mis en œuvre des mesures spécifiques pour réguler et garantir la pression et le débit de l’eau du robinet dans toutes les zones de la ville, en particulier en aval.