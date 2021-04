Hanoi (VNA) - Galaxy Studio a annoncé le 30 mars avoir conclu un accord de coopération avec The Walt Disney Company en Asie du Sud-Est. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, ce studio est officiellement le distributeur exclusif des sorties de tous les films en salles des Walt Disney Studios sur le marché vietnamien.

Tous les films des Walt Disney Studios seront exclusivement distribués par Galaxy Studio au Vietnam. Photo: TN/CVN



Depuis le 1er janvier 2021, Galaxy Studio est officiellement le distributeur exclusif de tous les longs métrages des Walt Disney Studios au Vietnam, des superproductions produites par Marvel Studios, Disney Studios, 20th Century Studios et LucasFilm aux films d'animation des Pixar Studios et Walt Disney Animation Studios.



Selon sa PDG, Dinh Thanh Huong, les films des Walt Disney Studios "satisfont" les goûts de la plupart des spectateurs dans le monde. Disney s’intègre à la culture locale du pays dans ses œuvres par le biais du doublage de voix et du mixage. La Maison de Mickey s’engage à apporter au public des films de qualité et à travailler étroitement avec des partenaires locaux qui comprennent vraiment les préférences des spectateurs. "Opérant depuis plus de 20 ans dans l'industrie cinématographique vietnamienne, Galaxy Studio s'est montré comme un partenaire incroyable", a affirmé Mme Thanh Huong.



"Nous espérons que dans un proche avenir, The Walt Disney Studios et Galaxy Studio concluront d'autres partenariats pour promouvoir le développement de l'industrie cinématographique vietnamienne", a-t-elle exprimé.



Galaxy Studio a créé la SARL unipersonnelle Galaxy Links (membre de Galaxy Studio) pour une sortie simultanée avec d'autres pays en Asie de tous les films de The Walt Disney Studios en salles vietnamiennes. "Le public vietnamien pourra profiter du meilleur du savoir-faire des Walt Disney Studios", a-t-elle ajouté.



Deux géantes de l’industrie du cinéma



Membre de la Société par actions Galaxy Media and Entertainment, Galaxy Studio (Société par actions des films Thiên Ngân) a été la première société privée vietnamienne à investir dans le cinéma lorsque le pays a ouvert ses portes à cette industrie en 2003. Après 20 ans, elle est devenue l'une des plus grandes sociétés de divertissement et de médias du pays, très active dans la distribution de films des grands studios nationaux, mais aussi d'Hollywood, d'Europe et d'Asie.



Fort de son expérience, le studio a sorti avec succès plusieurs films étrangers détenant de nombreux records pour le nombre de sorties sur le marché ainsi que pour les gros succès du box-office tels que Venon, la série de Spider-man, Deadpool, la série de X-Men et FriendZone. Côté films vietnamiens, tout récemment, Bố Già ("Old Dad" en anglais ou "Vieux papa" en français) est devenu le plus gros succès du box-office vietnamien, outre Cua lại vợ bầu ("Win My Baby Back") et Mắt biếc ("Dreamy Eyes" - "Yeux rêveurs"), sorties toutes deux en 2019 et figurant aussi dans la liste des plus gros succès du box-office national.



Créée en 1923, la société américaine Walt Disney n’en finit pas de lancer des créations cinématographiques à succès dans le monde entier, devenant un monstre de l’industrie du cinéma et du divertissement planétaire. Elle englobe une collection de studios de cinéma connus, notamment Disney, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, Searchlight Pictures et Blue Sky Studios. Elle gère également Disney Theatrical Productions, producteur de spectacles de classe mondiale. -CVN/VNA