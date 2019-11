Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Huê a proposé à FWD Insurance du Pacific Century Group de participer à des fonds financiers verts pour des projets d’entrepreneuriat et d’innovation au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Vuong Dinh Hue (à droite) et le président du Pacific Century Group, Richard Li, le 12 novembre à Hanoi. Photo: VNA

Vuong Dinh Huê a fait cette proposition en recevant mardi 12 novembre à Hanoi le président du groupe Richard Li. Il a également demandé à FWD d’envisager d’investir dans des obligations gouvernementales vertes et de participer à l’assurance des projets d’énergie renouvelable.

Richard Li a indiqué que son groupe souhaitait investir dans les obligations gouvernementales au Vietnam et avait choisi comme partenaire Vietcombank en raison de la solidité financière et de la bonne croissance de la banque.

FWD se concentrera sur les investissements pour les start-up vietnamiens dans les temps à venir, a-t-il affirmé.

Vuong Dinh Huê a déclaré que la coopération avec Vietcombank - l’une des principales banques commerciales du Vietnam - aidera le FWD à étendre son champ d’activité afin de toucher davantage de clients vietnamiens.

Il a décrit l’accord de coopération entre Vietcombank et FWD comme un bon modèle de coopération entre les compagnies d’assurance et les banques commerciales.

Le vice-Premier ministre a espéré qu’avec un potentiel financier et des compétences de gestion considérables, FWD proposera davantage de produits d’assurance, notamment des contrats d’assurance-vie, aux Vietnamiens.



Fondée en 2013, FWD Insurance est présente sur neuf marchés, avec un actif total de plus de 30 milliards de dollars. Elle est entrée au Vietnam en juin 2016 en acquérant 100% des actions de Great Eastern Life Insurance Company Limited.

FWD Vietnam est autorisée à opérer dans le secteur de l’assurance-vie et de l’assurance maladie au Vietnam et est devenue la 10e plus grande compagnie d’assurance au Vietnam.

Pacific Century Group est un groupe d’investissement privé basé en Asie. Il est actif dans les domaines des services financiers, de la technologie, de la communication et des télécommunications, et de l’immobilier. - VNA