Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les exportations nationales de fruits et légumes sont estimées à 3,5 milliards de dollars au cours des onze premiers mois, soit une légère baisse de 0,6% en glissement annuel, selon le Département de transformation et de développement du marché des produits agricoles (AgroTrade) du ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

La Chine a été le plus gros importateur de fruits et légumes vietnamiens pendant les onze premiers mois de l’année, représentant plus de 66,8% du total des exportations, pourtant la valeur à l’exportation de ces produits vietnamiens vers ce marché ont connu une chute de 13,7% en variation annuelle .

Les exportations sur certains marchés ont connu une forte hausse, notamment les États-Unis (+10,7%), la République de Corée (+12,3%) et le Japon (+12,6%).

Le fruit du dragon, le durian, le mangoustan, la noix de coco, le longane, la pastèque, les champignons, la patate douce, le piment,… constituent les produits d’exportation importants.

Durant cette période, les entreprises ont importé des fruits et légumes pour une valeur de 1,63 milliard de dollars, pour l’essentiel de Thaïlande (30% du total), de Chine (25,6%), des États-Unis (15,5%) et d’Australie (6,3%). -VNA