FPT Software s'associe à OutSystems. Photo: Business Wire

Hanoï (VNA) - La plus grande société technologique du Vietnam, FPT (FPT Software, du groupe FPT), a récemment signé un accord de partenariat avec la société mondiale de logiciels Outsystem, pour la gestion de ses services, concrétisant une initiative stratégique qui permettra aux deux parties de s'implanter sur le marché japonais grâce à des plateformes Low-code, selon AFP.

En tant que premier partenaire de services gérés de OutSystems au Japon, FPT fournira une gamme complète de services allant du développement, de l'exploitation à la maintenance des applications logicielles sur sa plateforme Low-code. Le "Low code", tel que défini par OutSystems, est une approche de développement logiciel qui permet une livraison plus rapide des applications, et donc une mise sur le marché plus rapide.

Selon M. Arnold Consengco, vice-président de la région Asie du Nord-Est et Japon pour OutSystems, FPT dispose d'un grand nombre de ressources, de capacités multilingues ainsi que d'une position forte sur le marché japonais.

Depuis son arrivée au Japon en 2005, FPT a embauché près de 10.000 employés, travaillant sur place ou à l'étranger, et aidé les entreprises locales à relever leurs défis numériques. La société compte devenir le 50e fournisseur mondial de services et de solutions numériques d'ici 2030. -VNA