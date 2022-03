Le président sierra-léonais Julius Maada Bio (2e de gauche) visite l'Université de FPT à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre Jacob Jusu Saffa et président du Bureau présidentiel de la Sierra Leone et le président du conseil d'administration du groupe FPT Truong Gia Binh ont signé un accord de coopération pour promouvoir la transformation numérique nationale et la formation de la main-d'œuvre numérique pour ce pays africain.

La cérémonie de signature a eu lieu le matin du 16 mars à Hanoï, à l’occasion de la visite officielle au Vietnam du président sierra-léonais Julius Maada Bio.

En termes de cet accord, FPT se coordonnera avec les principales sociétés consultatives au monde pour donner des conseils au gouvernement sierra-léonais sur les stratégies de développement socio-économique et de transformation numérique. FPT soutiendra également la Sierra Leone dans la construction d'un gouvernement, d'une économie et d'une société numériques vers un modèle de nation numérique.

Concernant la formation, FPT fournira des programmes de licence en technologie de haute qualité au Vietnam aux étudiants sélectionnés et financés par le gouvernement sierra-léonais.

Le président du groupe FPT, Truong Gia Binh a souligné deux aspects où le Vietnam peut coopérer et soutenir la Sierra Leone, tels que la formation de haute qualité et l’application des technologies dans l’agriculture.

La coopération avec la Sierra Leone apportera une excellente opportunité pour les entreprises technologiques et agro-industrielles du Vietnam et permettra de rehausser le prestige du FPT sur le marché mondial, a déclaré Truong Gia Binh

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio aura une entrevue le 16 mars avec le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Hue et visitera l’Institut de l’agriculture et le Temple de la littérature à Hanoï. -VNA