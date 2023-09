Hanoï (VNA) - La Chambre de commerce et d'industrie vietnamienne (VCCI) a organisé le 27 septembre à Hanoï un forum visant à développer les liens entre les entreprises pour promouvoir le développement durable de la moyenne région et des régions montagneuses du Nord.Selon Hoang Quang Phong, vice-président de VCCI, la moyenne région et les régions montagneuses du Nord présentent de nombreux potentiels et avantages en matière de connectivité commerciale avec la Chine et l’ASEAN, de ressources naturelles et de tourisme...Toutefois, les atouts de ces régions ne sont pas encore exploités de manière adéquate et efficace.Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'atteindre une croissance de 8 à 9% par an au cours de la période 2021 à 2030 pour ces régions. En outre, d’ici 2030, le PIB total devrait s’élever à environ 2.100 billions de dongs, et le revenu annuel par habitant, 140 millions de dongs, a rappelé Hoang Quang Phong.Lors du forum, les participants ont analysé les opportunités et les difficultés pour les investisseurs dans ces régions, et recherché de nouvelles solutions pour promouvoir leur développement durable.-VNA