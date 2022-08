Hanoï (VNA) - Le forum de haut niveau sur le cadre du partenariat “Une seule santé” contre les maladies transmissibles de l’animal à l’homme 2022, a eu lieu, ce mardi à Hanoï.

L’événement a été organisé conjointement par le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Les participants ont réfléchi aux moyens d’empêcher la propagation d’agents pathogènes entre l’homme, l’animal et l’écosystème, de renforcer la gestion de la sécurité alimentaire, de superviser et de prévenir la résistance aux antibiotiques, de contrôler les épidémies et leur résurgence ainsi que les agents environnementaux susceptibles de menacer la santé humaine, animale et végétale.



Selon les experts étrangers, le Vietnam est l’un des pays pionniers dans la mise en pratique de l’approche “Une seule santé” depuis 2003, année où le monde a été frappé de plein fouet par l’épidémie de SRAS et la grippe aviaire. Dès lors, le pays s’efforce de mettre en œuvre ses engagements pris dans le cadre du Programme mondial de sécurité sanitaire ainsi que dans la lutte contre les maladies transmissibles de l’animal à l’homme. - VOV/VNA