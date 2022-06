Moscou, 6 juin (VNA) – Une intervention intitulée "Pensée de Ho Chi Minh sur la paix, l'amitié et le développement : une base solide de coopération entre la Russie et le Vietnam" a été présentée par le directeur du Fonds pour la promotion du développement de la coopération traditionnelle et d’amitié Russie-Vietnam, Nguyen Quoc Hung, lors du Forum international "Chemin de la paix - Chemin de l'amitié et du développement", qui s'est tenu du 1er au 4 juin dans la ville d'Oufa de la République du Bachkortostan, en Russie.

Les délégués lors du Forum international "Chemin de la paix - Chemin de l'amitié et du développement", qui s'est tenu du 1er au 4 juin dans la ville d'Oufa de la République du Bachkortostan, en Russie. Photo : VNA

Nguyen Quoc Hung a souligné que le président Ho Chi Minh était celui qui a jeté les bases et travaillé dur pour cultiver l'amitié russo-vietnamienne. Sa pensée est le fondement de l'idéologie vietnamienne, a-t-il souligné, ajoutant que sa pensée sur la solidarité et la coopération internationales est toujours une orientation stratégique importante pour la politique extérieure du Vietnam, dans l’œuvre de la construction et de la défense et est toujours d'actualité à ce jour.

Le professeur Dr Irina Umnova, présidente de la Fondation internationale pour le chemin de la paix, chef du comité d'organisation du Forum, a estimé que la coopération avec le Vietnam se développe le plus efficacement.

Dans le cadre de cette manifestation, le Vietnam participe à la plupart des activités organisées par le Fonds de la Chemin de paix. - VNA.